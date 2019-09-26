Преподаватели интерната для детей-инвалидов выйдут на пикеты у здания Минпросвещения

Ранее их акцию не согласовали. Профсоюз «Учитель» устраивает одиночные пикеты, чтобы обратить внимание на многочисленные увольнения в школе-интернате номер 17. За последние полгода оттуда из-за давления администрации ушли пятеро педагогов и психолог, — говорится на сайте организации.

По их данным почти все учащиеся этого заведения — дети-инвалиды или дети с ограниченными возможностями здоровья. Отмечается, что они очень нуждаются в занятиях с психологом и в группе лечебной физкультуры, которые отменили за последние несколько месяцев.

Ранее организаторы хотели устроить массовый пикет у Минпросвещения, но мэрия в этом отказала, и отправила их Сокольники. Из-за этого преподаватели будут выходить к министерству по очереди в течение нескольких часов.

Лозунги мероприятия — «Лучших педагогов выживают из школы», «Моя зарплата в московской школе 13 тысяч рублей» и «Дети-инвалиды имеют право на достойное образование!»