До 56 выросло число пострадавших при жёсткой посадке самолёта в Барнауле

Два человека получили переломы. Инцидент произошёл с лайнером чартерной авиакомпании Azur Air, который летел из вьетнамского аэропорта Камрань. При приземлении в Барнауле загорелась стойка шасси. «Боинг» приземлился только со второй попытки. На борту было более 340 человек, включая членов экипажа. Всех людей эвакуировали по аварийным трапам, пожар потушили.

Службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, рапортуют в Минтрансе. За помощью к медикам обратилось уже почти 60 человек, одна пассажирка в больнице. Женщине поставили предварительный диагноз ушиб почек и поясничного отдела позвоночника, сообщает РИА. По данным агентства ТАСС, ещё два человека получили переломы лодыжек, но от госпитализации отказались. Детей среди пострадавших нет, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Сейчас аэропорт уже работает в штатном режиме. Резервный борт вылетел в Камрань с семичасовой задержкой. На борту 336 пассажиров. Пассажирам в связи с задержкой вылета предоставили еду и напитки. Барнаульская транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по поводу жёсткой посадки лайнера.

Всем пострадавшим выплатят страховку, пообещал представитель аэропорта Барнаула.