В Мосгорсуде рассмотрят апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову

Он получил 3,5 года колонии по обвинению в применении силы к росгвардейцу во время задержания. Дело вызвало возмущение в обществе. В поддержку Устинова выступили в том числе его коллеги. До рассмотрения жалобы его отпустили из СИЗО.

Так называемое «московское дело» в отличие от других подобных получило большой резонанс – сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Юрий Сапрыкин. Он подчеркунл, что фокус поддержки сместился с конкретных людей на всех фигурантов дела.