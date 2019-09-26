Сегодня в Дохе заканчивается Конгресс международной федерации легкой атлетики

Россию, естественно интересовал вопрос о статусе Всероссийской федерации легкой атлетики, но он остался без изменений. Конгресс принял рекомендации совета ИААФ, который счел, что в свете возобновления дела РУСАДА ВФЛА можно не восстанавливать.

Кроме того, делегаты переизбрали двукратного чемпиона московской Олимпиады Себастьяна Коу на пост президента организации.

Сообщается, что за него проголосовали все 203 имевших право голоса. Исторической вехой было названо первое появление женщины на посту вице-президента колумбийки Ксимены Рестрепо — бронзового призера Игр в Барселоне в беге на 400 метров.

Еще одно историческое, но уже в отрицательном смысле событие. В новом составе руководящих органов ИААФ не будет ни одного россиянина.

В пятницу, здесь же в Катаре, открывается чемпионат мира по легкой атлетики. В нем примут участие 30 российских спортсменов, который выступят в нейтральном статусе.