В Греции пройдёт забастовка железнодорожников

Акцию проведут в рамках первой всеобщей стачки против политики нового правительства. Забастовку проведут против так называемого законопроекта о росте. Авторы идеи утверждают: принятие документа поможет снять барьеры для инвестиции и увеличить рабочие места. Профсоюзы опасаются, что это нарушит права работников и снизит уровень занятости.

Забастовка железнодорожников продлится сутки. Стачку устроят и машинисты пригородных поездов, поэтому ожидаются серьёзные сложности. Забастовка транспортников началась во вторник. Сутки не ходили в Греции автобусы, трамваи, с перерывами работало лёгкое метро, не было паромного сообщения с островами. К стачке присоединились учителя средних школ, преподаватели вузов, медики, банковские служащие, а также журналисты.

Это первая всеобщая забастовка после прихода к власти в июле консервативной партии «Новая демократия» во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом.

Акции протеста в Греции продолжат, если новые власти не выполнят требования бастующих.