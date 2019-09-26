В Люблинском суде Москвы пройдет очередное заседание по делу «Нового величия»

На скамье подсудимых находятся восемь человек, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Рассмотрение дела «Нового величия» продолжается: ранее суд уже закончил чтение 23-х томов дела. Не обошлось и без сюрпризов: в июле один из фигурантов Павел Ребровский, признавший вину и получивший 2,5 года лишения свободы, отказался от своих прошлых показаний. По его словам, он согласился дать нужные следствию свидетельства только потому, что ему обещали условный срок.

На этой неделе стало известно о просьбе прокуратуры отменить приговор Ребровскому в связи с тем, что он нарушил условия досудебного соглашения. По словам адвоката одной из фигуранток Максима Пашкова, это может означать, что дело Ребровского рассмотрят вместе с остальными обвиняемыми. Тогда весь процесс начнется сначала, передает интернет-издание «Медиазона».

Обвинение утверждает, что состоявшие в организации «Новое величие» молодые люди собирались устроить вооруженный переворот в России. Из тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых, ни один не признал вину в организации экстремистского движения.

Защита фигурантов считает дело сфабрикованным и заявляет, что молодые люди стали жертвами провокации со стороны ФСБ.