Басманный суд Москвы проведет заседание по продлению меры пресечения фигуранту «московского дела» Алексея Миняйло

Волонтеру штаба Любови Соболь вменяют участие в массовых беспорядках. Он не признал свою вину и заявил, что в акции протеста 27 июля не участвовал.

Оппозиционные силы не выразили активной поддержки Миняйло, поэтому власти решили не выпускать его на свободу. Такое мнение ранее в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Кирилл Рогов.

Ранее актеры, режиссеры, журналисты, попечители благотворительных фондов и священники подписали открытое письмо в защиту Алексея Миняйло. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.