Дональд Трамп предложил опубликовать еще одну стенограмму его разговора с Владимиром Зеленским

Как пишет The Washington Post, речь идет о телефонной беседе, произошедшей между президентами в апреле. Об этом стало известно на фоне требований представителей Демократической партии США начать процедуру импичмента.

Их претензии вызвала вторая беседа Трампа и Зеленского в ходе которой обсуждалось расследование в отношении Хантера Байдена – сына потенциального соперника главы Белого дома на грядущих президентских выборах Джо Байдена. Минюст нарушений закона в ходе тех переговоров не нашел.