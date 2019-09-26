Оренбургский священник, обвиняемый в развратных действиях в отношении приемных детей, арестован на два месяца

Об этом сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге». Настоятель Свято-Троицкой обители Николай Стремский считается одним из самых многодетных отцов в стране. В его семье 70 детей.

Официально следствие не комментирует, в чем именно обвиняется священнослужитель. Он попадал в поле зрения правоохранителей еще в 2015. Тогда его задерживали по подозрению нетрезвом вождении автомобиля. От медицинского освидетельствования Стремский отказался. Позже дело было закрыто.