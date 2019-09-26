Глава российского МИД пообещал ответить Вашингтону за отказ выдать визы членам российской делегации

В разговоре с «Коммерсантом» Сергей Лавров сказал, что документы не смогли получить десять сотрудников внешнеполитического ведомства, а также глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и представители Госдумы и Совфеда.

Они должны были направиться на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Действия США Лавров охарактеризовал как «хамские» и сказал, что теперь придется ставить вопрос о том, как быть со штаб-квартирой международной организации.

74-ая сессия Генассамблеи проходит с 24 по 30 сентября.