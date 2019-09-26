Обанкротившийся туроператор Thomas Cook, по некоторым подсчетам, задолжал отелям по всему миру свыше $400 миллионов

Это уже сказывается на положении туристов — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британскую прессу. По данным зарубежных СМИ, некоторым клиентам компании запретили покидать гостиницы, пока долги не будут погашены. Одна из путешественниц, остановившаяся в мексиканском отеле рассказала, что номера постояльцев закрыли, им не давали воду и не разрешили пользоваться Wi-Fi.

О прекращении своей деятельности Thomas Cook объявила ранее на этой неделе. Компания назвала все путевки недействительными и отменила рейсы. Это коснулось более 600 тысяч клиентов по всему миру.