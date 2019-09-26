Премьер-министр Великобритании предложил оппозиции вынести вотум недоверия правительству

С таким заявлением Борис Джонсон выступил во время заседания в Палате общин. Он подчеркнул, что пришла пора осуществить брекзит и начать объединений страны, расколотой после референдума о выходе из состава Евросоюза.

Политические оппоненты Джонсона на днях призвали его уйти в отставку. Это произошло после того, как Верховный суд признал незаконным решение премьера о приостановке работы парламента на пять недель. Глава кабмина обещает осуществить брекзит к концу октября даже в том случае, если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто.