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06:32, 26 сентября 2019

Премьер-министр Великобритании предложил оппозиции вынести вотум недоверия правительству

С таким заявлением Борис Джонсон выступил во время заседания в Палате общин. Он подчеркнул, что пришла пора осуществить брекзит и начать объединений страны, расколотой после референдума о выходе из состава Евросоюза.

Политические оппоненты Джонсона на днях призвали его уйти в отставку. Это произошло после того, как Верховный суд признал незаконным решение премьера о приостановке работы парламента на пять недель. Глава кабмина обещает осуществить брекзит к концу октября даже в том случае, если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто.



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