Полиция норвежского города Тромсё создала зону безопасности вокруг горящего российского траулера

Люди в радиусе 300 метров от корабля эвакуированы. Всего в ходе инцидента пострадали 12 человек – все он находились на судне. По данным Следственного комитета, ЧП могло произойти во время сварочных работ на борту.

В это время рыболовное судно стояло в порту на севере страны. Местная газета Verdens Gang пишет, что полиция решила начать эвакуацию из-за опасений, что на траулере может взорваться резервуар с аммиаком. Пожарные катера продолжают заливать корабль водой.