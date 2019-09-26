Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор актеру Павлу Устинову

Он получил 3,5 года колонии по обвинению в вывихе плеча росгвардейца во время акции протеста в Москве. При этом суд не стал смотреть видеозапись задержания актера, на которой видно, что он просто стоял на улице и не выкрикивал никаких лозунгов.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку обвиняемого выступили в том чисел его коллеги. До рассмотрения апелляции актер был отпущен из СИЗО. Накануне «КоммерсантЪ» написал, что следователь по делу Устинова решил уйти в отставку. Впрочем, по сведениям источников газеты, это якобы не связано с самим делом.