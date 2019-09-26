Экс-глава эстонского подразделения Danske Bank найден мертвым

Айвар Рехе — ключевой свидетель по делу об отмывании российских денег через кредитную организацию. Полиция считает, что все свидетельствует о том, что финансист покончил с собой. Впрочем, из-за его процессуального статуса эта версия должна быть тщательно проверена.

Скандал вокруг банка начался еще год назад. Тогда в прессе стали появляться публикации о том, что через него с 2007 года отмывались крупные суммы денег. Якобы, речь шла о 200 миллионах долларов. После этого Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии и решил прекратить работу в Прибалтике и России.