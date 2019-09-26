Сегодня станет известен первый полуфиналист Чемпионата Европы по волейболу

Одним из участников этого полуфинала должна была быть Россия, но наши волейболисты проиграли словенцам, несмотря на то, что первый матч в рамках группового турнира наши выиграли легко 3-0, а в четвертьфинале дрогнули. Яростные болельщики в переполненном домашнем для словенцев зале, летящая подача и кураж поставили россиян в тупик.

К радости собравшихся Словения оказалась в четверке сильнейших. Соперником хозяев турнира будут действующие чемпионы мира из команды Польши. На мировом первенстве никто в поляков не верил, но выиграли именно они. Это был последний аккорд великого поколения, которое постепенно уходит со сцены.

Тем не менее, хозяева могут победить только на максимуме усилий, а возможен ли второй такой резонанс после победы над Россией — сказать сложно. Слишком сильные эмоции уже были пережиты.

Во втором полуфинале, в пятницу сыграют команды Сербии и Франции.