Российские военные запустят в космос аппарат для обнаружения пусков ракет

Это должно было произойти еще несколько лет назад. Ракета-носитель «Союз-2.1б» доставит на орбиту уже третий по счету аппарат единой космической системы «Тундра». Это поможет отслеживать запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности, определять траекторию и вероятные районы поражения. Помимо прочего, на «Тундре» установлена система боевого управления, с которой можно отдать приказ об ответном ядерном ударе, — писала ранее газета «КоммерсантЪ».



С налаживанием этой технологии сильно опаздывают. Первый аппарат должны были отправить еще в 2009-ом году, но он заработал только в 2015-ом. Всего их должно быть десять.

По данным издания, военные ждут эту систему отслеживания ракет уже давно, и её предыдущий российский аналог «Око-1» устарел еще в середине прошлого десятилетия.

Запуск собираются осуществить с космодрома Плесецк. Он должен пройти до полудня.