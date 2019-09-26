Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста фигуранту «московского дела» Алексею Миняйло

Следователи обвиняют Алексея Миняйло в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Социальный предприниматель, автор образовательных игр для детей-сирот вину не признаёт. Миняйло утверждает, что в тот день в акции не участвовал. Поскольку сопровождал Любовь Соболь — одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму — в Хамовнический суд. Мужчина был волонтёром её штаба.

На Трубную площадь Миняйло по его словам приехал только вечером, где его сразу задержали. С начала августа он находится в СИЗО «Матросская тишина». Это единственный из обвиняемых по делу о так называемых «массовых беспорядках», кто до сих пор остаётся под стражей. Изменить меру пресечения Миняйло премьера Дмитрия Медведева призвали актёры, режиссёры, журналисты и попечители благотворительных фондов.

Они также требуют прекратить так называемое «московское дело» и освободить всех фигурантов. В числе тех кто подписал обращение Андрей Звягинцев, Лия Ахеджакова, Татьяна Лазарева и многие другие.

По делу о массовых беспорядках проходил в числе нескольких человек и студент Высшей школы экономики Егор Жуков. Дело против него закрыли, но предъявили новое обвинение — в призывах к экстремизму через интернет из-за видео на youtube. Вчера Басманный суд продлил Жукову домашний арест.