В Москве сегодня продолжится рассмотрение дела «Нового величия»

Под следствием остаются восемь фигурантов. Половина из них в СИЗО, половина под домашним арестом.

На днях прокуратура попросила отменить приговор одному из обвиняемых Павлу Ребровскому. Это было связано с тем, что он якобы нарушил условия сделки со следствием. Его адвокат не исключил, что в дальнейшем это может стать прецедентом для оправдательных приговоров для всех фигурантов. Другие же эксперты уверены, что это наоборот может привести к их ужесточению.

Десять человек были задержаны прошлой весной по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения власти. Защита настаивает, что молодые люди стали жертвами провокации ФСБ.