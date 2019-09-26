Французские бизнесмены опасаются многомиллиардных потерь в случае «жесткого» выхода Великобритании из ЕС

Для того, чтобы предотвратить такой сценарий, двум странам нужно достичь договоренности в сфере торговли до того, как Соединенное королевство покинет Евросоюз. Об этом газете «Фигаро» сказал глава Объединения предпринимателей Франции.

Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно говорил, что намерен осуществить брекзит до 31 октября даже несмотря на отсутствие соглашения с Брюсселем. На днях оппозиционные партии потребовали от него ухода в отставку, однако в ответ Джонсон предложил им вынести вотум недоверия правительству.