Российский конкурент «Википедии» обойдется бюджету почти в 2 миллиарда рублей

Это следует из приложения к проекту, размещенному на портале нормативных правовых актов. Субсидии получит ОАО «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия».

«Википедия» неоднократно становилась объектом нападок со стороны официальных российских лиц. В частности, год назад закрыть портал из-за недостоверных данных предлагал замглавы Рособрнадзора. Позже от использования сайта студентам посоветовал воздержаться заместитель министра связи. Он сказал, что создание и правка статей в интернет-энциклопедии уже превратилась в отдельный бизнес.