Диалог между Владимиром Зеленским и Сергеем Лавровым касался ситуации в Донбассе

Об этом журналистам рассказал сам украинский президент. По его словам, разговор в ходе торжественного приема на Генассамблее ООН получился очень коротким. Глава российского МИД сказал, что Москва хочет, чтобы война на востоке Украины закончилась, и поздравил Зеленского с обменом племенными.

Ранее о краткой беседе с украинским лидером говорил и Лавров. Он отметил, что в ходе нее с обеих сторон была высказана заинтересованность решать конфликт в соответствии с минскими договоренностями.