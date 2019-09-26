Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле выросло до 49

Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на медиков. Как минимум пятеро, по некоторым сведениям, госпитализированы с переломами.

Инцидент произошел накануне. У «Боинга» авиакомпании Azur Air, выполнявшего перелет из Вьетнама, загорелась стойка шасси. Всего на борту находилось более 300 человек, включая членов экипажа. Людей пришлось эвакуировать по надувным трапам. Причины инцидента выясняются. СК на транспорте проводит доследственную проверку.