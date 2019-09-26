Адвокаты «Правовой инициативы» стали получать письма из ЕСПЧ во вскрытых конвертах

Об этом сайту «МБХ медиа» рассказала пресс-секретарь правозащитной организации Ксения Бабич. Она отметила, что это касается только отправлений из Страсбурга и высказала мнение, что это делается специально, чтобы было ясно – письма кто-то читает. В «Почте России» это пока никак не прокомментировали.

В прошлом месяце в Москве и Назрани прошли обыски в офисах «Правовой инициативы» прошли обыски. В организации следственные действия связали с «московским делом», возбужденным после массовых акций протестов.