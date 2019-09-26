Российский министр иностранных дел предложил возобновить авиасообщение с Грузией

В интервью «Коммерсанту» Сергей Лавров высказал мнение, что это будет правильным шагом после того как «большинство грузинского населения осознало провокационный характер той выходки, которая произошла в местном парламенте». Речь идет о массовых протестах, которые начались в Тбилиси после того, как на заседании Межпарламентской ассамблеи российский депутат Сергей Гаврилов выступил в кресле спикера.

После этого по решению Владимира Путина полеты между двумя странами были прекращены. Лавров также отметил, что к этому лету уже было готово решение об отмене виз с Грузией, однако произошедший инцидент, по его словам, «отбросил» процесс назад.