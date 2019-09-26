Одиночные пикеты должны пройти сегодня у здания Минпросвещения на Тверской улице

На акцию выйдут педагоги и родители детей, которые обучаются в школе-интернате номер 17 и бывшей школе-интернате номер 5. О требованиях ее участников рассказал «Эху Москвы» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий

По его словам, проблемы у школы-интерната номер 5 возникли вследствие присоединения интерната к крупному школьному комплексу, в школе-интернате номер 17, как утверждается, новый директор создает невыносимые условия труда для педагогов. Пикеты пройдут вечером