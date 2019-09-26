Российское правительство отказывается убрать клетки и так называемого «аквариумы» из залов суда

Чиновники считают, что в противном случае для обеспечения безопасности на слушаниях придется нанять несколько десятков тысяч полицейских. Об этом пишет интернет-издание «Медуза» со ссылкой на отзыв кабинета министра. Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждала сегодня, что правительство поддержало идею запрета клеток в зале суда. Как пишет «Медуза», вместо этого кабинет предложил лишь отдельно решать вопрос о том, надо ли помещать туда подсудимых.