Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня апелляцию на приговор фигуранту «Московского дела» Павлу Устинову

Актера приговорили к 3,5 годам колонии. Судья Алексей Криворучко признал его виновным в применении насилия по отношению к бойцу Росгвардии. Сам Устинов вины не признавал. После общественной кампании коллег по цеху и общественных деятелей актера выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Решение суда об освобождении Павла Устинова было единственно верным, говорили ранее его адвокат Анатолий Кучерена.

Он призвал адвокатов других фигурантов «московского дела» активно обжаловать приговоры, которые еще не вступили в силу.