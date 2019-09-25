Жителя Чечни заставили извиняться за то, что он снялся на видео с дочерью, которая выходила замуж

Как пишет интернет-издание «Кавказ Реалии», с критикой такого нарушения чеченского обычая выступил глава республики Рамзан Кадыров. Традиции предписывают, чтобы отец невесты не появлялся на людях во время свадьбы. По данным издания, на встрече с членами правительства Кадыров говорил, что не позволит пренебрегать обычаями и что якобы за это он попал во все санкционные списки. Уже на следующий день в социальных сетях появилось видео, на котором житель республики извиняется за свой поступок.