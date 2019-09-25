Прокуратура Франкфурта-на-Майне провела обыски в центральном офисе Дойчебанка

Это связано с расследованием дела об отмывании денег через Данске банк. Немецкий финансовый институт подозревается в том, что он поздно проинформировал правоохранительные органы о возможном отмывании денег. Он был банком-корреспондентом отделения датской кредитной организации в Эстонии. По некоторым данным, через Данске банк прошли 30 миллиардов долларов, которые принадлежали россиянам и жителям бывших советских республик.