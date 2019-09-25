Петрозаводский суд продлил сегодня арест руководителю карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, насилии над приемном дочерью и незаконном хранении частей оружия. Сам историк вины не признает. Он и его сторонники уверены, что уголовное дело является местью силовиков за его работу по увековечиванию памяти жертв сталинского террора. Весной прошлого года Петрозаводский суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлению детской порнографии, однако Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.