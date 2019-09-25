Перенос запуска ракеты «Протон» с европейским и американским спутником на борту связан с помехами в системе управления

Как сказал агентству ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, сбой возник из-за неправильно подключенного к разгонному блоку американского космического аппарата. Сама система разгонного блока, заверил собеседник агентства, работает штатно. Официально в Роскосмосе сказали агентству, что причина еще окончательно не выявлена. О переносе старта, который планировался на 30 сентября, госкорпорация объявила накануне. Официально было сказано, что потребовались дополнительные испытания разгонного блока.