Россия отказала Японии в проведении новых раскопок в Забайкалье

Токио рассчитывал найти останки японских военнопленных. Именно в Забайкальском крае находились лагеря, где содержались солдаты императорской армии Японии. Как передает телеканал NHK, группа исследователей должна была в конце сентября приехать в Россию, однако, в Москве сказали, что раскопки невозможны из-за ряда проблем. На прошлой неделе агентство Киодо сообщало, что останки почти шестисот японских военнопленных, которые Россия передала Японии, могут не принадлежать японцам. Это показало ДНК-исследование.