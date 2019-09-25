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22:30, 25 сентября 2019

Следователь по делу актера Павла Устинова решил сменить работу

Об этом сегодня написала газета «Коммерсант» и подтвердил источник Интерфакса. Ярослав Заварзин подал рапорт об увольнении, однако, источники газеты и агентства утверждают, что это никак не связано с расследованием дела Устинова. Актера приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Судья Алексей Криворучко признал его виновным в применении насилия в отношении бойца Росгвардии. На фоне выступлений артистов и общественных деятелей в защиту Устинова и других фигурантов «московского дела», актера выпустили из СИЗО. Рассмотрение апелляции на его приговор должно состояться завтра.



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