Следователь по делу актера Павла Устинова решил сменить работу

Об этом сегодня написала газета «Коммерсант» и подтвердил источник Интерфакса. Ярослав Заварзин подал рапорт об увольнении, однако, источники газеты и агентства утверждают, что это никак не связано с расследованием дела Устинова. Актера приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Судья Алексей Криворучко признал его виновным в применении насилия в отношении бойца Росгвардии. На фоне выступлений артистов и общественных деятелей в защиту Устинова и других фигурантов «московского дела», актера выпустили из СИЗО. Рассмотрение апелляции на его приговор должно состояться завтра.