За медпомощью после жесткой посадки Boeing в Барнауле обратились 49 человек
В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по уточненным данным, пострадали 49 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по уточненным данным, пострадали 49 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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