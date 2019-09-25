Президент Израиля поручил действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать правительство

Такое решение было принято несмотря на то, что партия премьера не смогла набрать достаточного количества голосов для формирования коалиции.

Президент Реувен Ривлин рассказал о решении вручить Нетаньяху мандат на формирование нового правительства сегодня в прямом эфире израильских телеканалов. Глава государства подчеркнул, что у действующего премьера большие шансы на то, чтобы собрать кабинет, чем у его ближайшего соперника, оппозиционера Бени Ганца, хотя ни один не заручился поддержкой большинства в парламенте. Тем не менее, Ривлин выразил надежду на преодоление политического кризиса и создание правительства, передает РИА Новости. Нетаньяху согласился, что это необходимо сделать как можно быстрее. Теперь у него есть 28 дней на формирование кабинета. Если цели достичь не удастся, премьеру дадут еще две недели, но после этого Ривлин пообещал передать эту возможность другому депутату Кнессета последнего созыва. В случае провала третьего возможного кандидата может назвать парламент, но если и он потерпит неудачу, страну ждут новые выборы.

Предыдущие выборы в Израиле состоялись в апреле, но тогда ни одно из партийных объединений также не набрало достаточного количества мандатов для формирования правительства. Попытки Нетаньяху сформировать коалицию завершились неудачей.