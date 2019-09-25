В Оренбурге суд сегодня арестовал священника по обвинению в развратных действиях в отношении приемных детей

Об этом стало известно «Эху Москвы» в Оренбурге. Настоятеля Свято-Троицкой обители Николая Стремского называли одним из самых многодетных отцов в России. Сейчас у него на воспитании находятся 70 детей.



Николай Стремский приехал в поселок Саракташ Оренбургской области в 1990 году после службы в Афганистане. Ему поручили развивать свой приход. И с тех пор ему удалось построить в поселке комплекс из нескольких церквей, трапезной, гостиницы, православной школы и хозяйственных построек. В Свято-Троицкую обитель регулярно приезжают сотни паломников.

Все эти годы Николай Стремский с супругой брали на воспитание детей. По открытым данным, в их семье воспитывается 70 детей.

В 2012 году уникальность проекта Саракташской Свято-Троицкой обители оценил Президент России Владимир Путин. Николай Стремский заручился его поддержкой во время встречи с ним в Вифлееме.

В 2015 году Николая Стремского уже задерживали. Тогда полицейские заподозрили, что он в нетрезвом виде управлял своим новым Мерседесом золотистого цвета. От медицинского освидетельствования он отказался. Было возбуждено уголовное дело за повторную езду в пьяном виде, но в итоге дело прекратили.

На этот раз его задержали по обвинениям, связанным с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Что именно происходило в семье, следователи не рассказывают.

Николая Стремского просили домашний арест. По словам священника, его содержание в СИЗО может нанести урон христианскому миру, кроме того в СИЗО нельзя носить крест. Однако судья эти доводы не принял и отправил Стремского в изолятор.

Адвокаты священника просили о домашнем аресте.