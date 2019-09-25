Стенограмма разговора Трампа с Зеленским стала главной темой обсуждения среди политиков и экспертов в США

Стенограмма разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стала главной темой обсуждения среди политиков и экспертов в США и вышла в топ-тренды американского твиттера.

Американские политики и эксперты разделились на два лагеря по поводу трактовки стенограммы телефонного разговора Трампа с Зеленским — республиканцы заявляют, что президент США не упоминал напрямую услугу за услугу и не требовал от Зеленского расследовать Джо и Хантера Байденов в обмен на какие-то преференции, поэтому Трамп ничего не нарушил. Демократы заявляют, что республиканцы не готовы признать коррупцию до тех пор, пока не прозвучало непосредственно слово коррупция и настаивают, что слова Трампа Зеленскому — это и есть фактический шантаж с использованием положения президента для достижения своих личных целей. Эксперты также обращают внимание на то, что опубликованный текст — это не расшифровка аудиозаписи разговора, а стенограмма, сделанная помощниками Трампа, присутствовавшими при разговоре.

Опубликовав стенограмму звонка, Белый Дом до сих пор отказывается предоставить Конгрессу копию жалобы, поданной сотрудником спецслужб по его итогам — расследование по жалобе было закрыто. Палата Представителей намерена сегодня вечером проголосовать за резолюцию с требованием предоставить жалобу.

Президент США Дональд Трамп называет все произошедшее «искусственно созданным кризисом», который придумали демократы.