Оппоненты президента США в Конгрессе не видят причин отказываться от требований импичмента Дональда Трампа

По мнению спикера Палаты представителей демократа Нэнси Пелоси, опубликованная стенограмма разговоров президентов США и Украины лишь подтверждает необходимость начала процедуры отстранения Трампа от власти. По словам Пелоси, президент замешан в поведении, которое подрывает целостность выборов и национальную безопасность страны. Глава спецкомитета по разведке, демократ Адам Шифф назвал стенограмму еще более убийственной, чем ожидалось. В свою очередь, представитель министерства юстиции США сказал, что ведомство не нашло никаких нарушений.