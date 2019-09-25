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21:02, 25 сентября 2019

Федерация бокса России утверждает, что никакой драки российских спортсменов в отеле на ЧМ в Екатеринбурге не было

Глава организации Умар Кремлев сказал агентству ТАСС, что произошла словесная перепалка, после которой ее участники ушли спать. Ранее в прессе появилось сообщение, что российские участники первенства якобы устроили буйное празднование в отеле, после чего некоторые из них вступили в переговоры с бойцами Росгвардии, которые приехали на вызов. Чемпионат мира проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.



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