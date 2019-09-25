Группа военных российских специалистов прибыла в Венесуэлу

По словам источника агентства Интерфакс, они будут заниматься обслуживанием и ремонтом военной техники и других видов вооружения, которые Каракас получил по договору от Москвы. Ранее в прессе появились сообщения о том, что в Венесуэлу прилетели российские военные самолеты. В Москве неоднократно говорили, что российских военнослужащих в Венесуэле нет. В Кремле подчеркивали, что туда направляются лишь специалисты для обслуживания уже поставленной техники.