Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил депутатам парламента проголосовать по вопросу о доверии правительству. Джонсон прибыл сегодня на заседание Палаты общин, которое возобновило работу после двухнедельного перерыва. Глава правительства объявил, что считает ошибкой решение Верховного суда отменить постановление правительства о приостановке работы парламента до середины октября. Джонсон подчеркнул, что добьется выхода страны из Евросоюза в конце октября, даже если не будет достигнуто соответствующее соглашение с Брюсселем. В свою очередь, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин предложил премьер-министру покинуть пост.