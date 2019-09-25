Министерство юстиции США не находит нарушения закона в телефонной беседе американского и украинского президентов

Стенограмму июльского разговора, из-за которого демократы в Конгрессе начали процедуру импичмента, обнародовал сегодня Белый дом. По словам представителя американского Минюста Керри Кьюпека, нарушение норм финансирования избирательных кампаний в тексте стенограммы нет. Между тем, демократы в Конгрессе считают, что опубликованный текст не убеждает их отказаться от попыток провести импичмент. Спикер палаты представитель, конгрессмен от Демократической партии Нэнси Пелоси считает, что Дональд Трамп подрывает целостность выборов и престиж должности.