Производители безалкогольных напитков просят отложить эксперимент по маркировке воды, а также распространить его действие не на всю питьевую воду, а только на минеральную и только ту, которая добывается из определенных источников. Об этом говорится в обращении Союза производителей безалкогольных напитков. Обязательную маркировку хотят внести для защиты рынка от контрафакта. Производители считают, что эксперимент запускают, не подтвердив высокий уровень подделок на рынке, — передает агентство Интерфакс. Минпромторг хочет провести испытания системы маркировки в сентябре следующего года.