В визах США отказали почти всем членам российской делегации на конференцию Договора о запрещении ядерных испытаний

Власти США отказали в визах практически всем членам российской делегации на конференцию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сказал сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, это заставляет задуматься о переносе международной конференции из Нью-Йорка. Лавров добавил, что считает случившееся возмутительным инцидентом. Он подчеркнул, что все необходимые процедуры со стороны Москвы были выполнены.