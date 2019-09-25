Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси настаивает на процедуре импичмента президента США

Публикация Белым домом стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским только подтверждает необходимость такого шага, — подчеркивает Пелоси. Глава государства подрывает целостность выборов и национальную безопасность, — уверена она. Телефонный разговор, который стал поводом к процедуре импичмента, произошел в июле. Пресса писала, что Трамп якобы оказывал давление на Киев, требуя начать расследование против возможного кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.