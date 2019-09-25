Российский миллиардер Алексей Мордашов передал двум своим сыновьям контроль над золотодобывающей компании Nordgold

Об этом сообщается в Проспекте к размещению еврооблигаций этого предприятия. Как пишет журнал Форбс, таким образом основной владелец «Северстали» сделал детей от второго брака миллиардерами. Состояние каждого из братьев оценивается сейчас более чем в полтора миллиардов долларов. Ранее Мордашов-старший передал 19-летнему Кириллу и 18-летнему Никите доли в пакете акций европейского туроператора TUI.