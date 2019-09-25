Суд в Оренбурге арестовал на 2 месяца местного священника Николая Стремского

Его подозревают в насилии и развратных действиях в отношении приемных детей, — сообщает корреспондент «Эха» со ссылкой на материалы слушания по вопросу о мере пресечения. Адвокаты просили о домашнем аресте. Между тем, Следственный комитет пока воздерживается от каких-либо официальных комментариев по этому делу. Также на запрос журналистов не ответил уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области. Сообщалось, что в семье Стремского, который является также настоятелем Свято-Троицкой обители, на воспитании находятся 70 детей. Все они приемные. Ранее священнослужитель оказался в центре скандала, когда оказал сопротивление сотрудникам дорожной инспекции и попытался скрыться. Его задерживали за нарушение правил дорожного движения.