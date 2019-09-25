Противотанковые ежи установили в Екатеринбурге, на том месте, где летом появился супрематический крест Покраса Лампаса

На площади первой пятилетки появился новый арт-объект в виде противотанковых ежей из деревянных досок — авторство принадлежит группе Jesus Gang. Конструкция установлена на том самом месте, где недавно появился скандальный крест Покраса ЛАмпаса. Авторы пояснили порталу Е1, что их работа называется «Воинствование, святое и праведное» и является отсылкой к высказыванию известного православного деятеля Всеволода Чаплина. Якобы ежи — это защита креста от посягательств, а верующих – от попирательства ногами святыни. Используя гиперболизацию как художественный прием, баррикадами перекрыли пешеходный переход, заставляя тем самым обходить его стороной и не осквернять его ногами, — пояснили в арт-группе Jesus Gang. Эта команда уже известна своей работой «Дайте больше куполов, их — после событий в сквере художники покрасили часть ограждения по периметру набережной так, что получились небольшие купола.

Напомню, нарисованный на тротуаре супрематический крест вызвал недовольства православных активистов. московский протоиерей Всеволод Чаплин настоял на том, что в данной ситуации нужен конфликт, и выступил против восстановления арт-объекта.