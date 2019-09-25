Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора Александра Мельникова на 2 месяца

Следователи обвиняют его в попытке мошенничества в особо крупном размере. Решение о мере пресечения принимала судья Наталья Дударь. Как следует из материалов дела, Мельников подозревается в попытке вымогательства 100 миллионов рублей у предпринимателя в обмен на обещание закрыть уголовное дело. Об этом агентству Интерфакс рассказал источник в правоохранительных органах. Ранее были задержаны трое предполагаемых сообщников первого замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка.